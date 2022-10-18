Дорофєєва показала свій будинок у новому кліпі, який залишила на початку війни: емоційне відео

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила новий музичний кліп на пісню "У твоїй душі", яка увійшла до її першого україномовного альбому "Сенсі". Його вона презентувала ще у вересні, а зараз показала, як виглядає війна в Україні у її кліпі.

Згідно з сюжетом героїня вперше повертається до рідного дому після 24 лютого, де все нагадує про той жахливий день. Вона вмикає телевізор, де на кадрах з'являється маленька Надя, яка виступала на різних концертах та відпочивала у рідному Криму. Паралельно режисер Антон Штука показав іншу маленьку дівчинку, яка ходить у вщент спаленому домі. Навколо неї є всього кілька іграшок та телевізор – дитинство, яке вона не заслужила через війну Росії.

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Наприкінці кліпу Надя ділиться контактами проєкту "Добрабат", як допомогти українцям відновити свої домівки, поки не настала холодна зима.

Поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю. Поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо. Поки ворог чекає, що ми затулимо рота, опустимо руки та здамося, ми будемо ще завзятіше боротися, ще гучніше кричати про війну на весь світ, працювати, створювати, кохати, допомагати один одному, жити! Музика – це моя зброя та інструмент допомоги!

– каже Дорофєєва.

Надя Дорофєєва – У твоїй душі: дивитись відео онлайн

Зворушливий кліп, який проймає до сліз, оцінили тисячі прихильників Наді, серед них і її коханий Міша Кацурін та зіркові колеги: