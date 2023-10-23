Не могла заспокоїтися: Надю Дорофєєву до сліз розчулив виступ військового ЗСУ на "Голосі країни"

Напередодні пройшов півфінал 13 сезону "Голосу країни". Від команди Наді Дорофєєвої виступив військовий ЗСУ Юрій Городецький. Співачка була розчулена та не змогла стримати сліз від потужного виступу захисника.

Городецький є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Раніше ми розповідали, як військовий ЗСУ проходив "сліпі" прослуховування на "Голос країни".

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Виступ Городецького розчулив Дорофєєву

У півфіналі захисник чуттєво виконав пісню Вови Гейзера "Браття-українці". Своїм голосом військовий ЗСУ довів до сліз багатьох глядачів у залі та навіть власну наставницю.

Тренерка розплакалася через емоційний виступ підопічного. Дорофєєва не змогла спокійно дивитися номер Городецького, а після його виступу попросила про паузу, бо не могла говорити через сльози.

Ми маємо змогу робити свою роботу завдяки таким хлопцям, як ти. Для мене цей виступ був поза конкурсом. Юро, це була сповідь. Я вам дуже дякую! Браво!,

– сказала Дорофєєва.

Додамо, що Юрій Городецький виступав у батлі з учасницею Ізабеллою Іващенко від команди Пивоварова. Артисти разом ефектно завершили випуск шоу.

За результатами глядацького голосування до фіналу "Голосу країни" пройшов саме Юрій Городецький.

Дивіться виступ Юрія Городецького на "Голосі країни": відео