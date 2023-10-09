Троє учасників змагалися за можливість продовжувати участь у шоу "Голос країни" в команді Пивоварова. Це Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало.

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Хто переміг у вокальних боях

Вокалісти утрьох виконали хіт італійського гурту Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Усі продемонстрували гідний результат та професіоналізм. З Олександрою Вдовиченко стався курйоз: у неї випав навушник. Але дівчина не розгубилась і показала себе якнайкраще.

Та зірковий тренер Артем Пивоваров ухвалив рішення. Він вирішив, що до наступного етапу – півфіналу – проходить Михайло Панчишин.

Михайло, друже, ти є втіленням нашої незламної України, наших воїнів, нашого героїзму. Я пишаюся, що познайомився з тобою. Для мене цей вибір дуже складний. Я повинен дати шанс людині, яка сказала слова, що викарбувалися в моїй пам'яті: "Я тут не для того, щоб розповідати про себе, я тут для того, щоб розповідати про наших воїнів",

– пригадав Пивоваров.

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Хто такий Михайло Панчишин

Михайло Панчишин у 2017 році взяв участь у 8 сезоні шоу "Х-Фактор", де здобув перемогу під керівництвом Дмитра Шурова. Він продовжив музичну кар'єру під псевдонімом Ptashkin.

З початку повномасштабного вторгнення Михайло вступив до лав ТрО та став на захист країни. Він брав участь у деокупації Київщини та воював під Бахмутом.

"Я хочу стати голосом невідомих героїв, які впали в боях. Я хочу стати голосом країни, щоб підняти людей і ми швидше виграли війну", – сказав Михайло тренерам "Голосу" на сліпих прослуховуваннях.