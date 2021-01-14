Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отправилась в путешествие на Бали. Там она наслаждается отпуском и будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями.

Немало знаменитостей на период новогодних и рождественских праздников полетели в отпуск. Пока в Украине холодно, звезды отправились в теплые страны. В частности, супруги Нада Дорофеева и Владимир Дантес отправилось на Бали. Шоумен опубликовал на личной странице в инстаграме сексуальное фото жены.

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Откровенный снимок Нади Дорофеевой

Знаменитость решила принять ванну на террасе роскошной виллы с видом на красивые леса. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, лежа в огромной ванне, которая была наполнена лепестками невероятно красивых цветов.

Пышную обнаженную грудь Дорофеева прикрыла цветами, а ноги поставила так, чтобы прикрыть другие интимные зоны безупречного тела. Звезда эротично прогнулась и таким кадром взбудоражила воображение многотысячной аудитории поклонников.



Обнаженная Надя Дорофеева на Бали / Фото с инстаграма Владимира Дантеса

Надя вполне наслаждается долгожданным отдыхом и не упускает случая сделать соблазнительные фотосессии, которые приходятся по душе ее фанатам.