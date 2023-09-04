Надя Дорофєєва показала, як проводить час з донькою Кацуріна: фото з Варшави

Надя Дорофєєва бере участь у зйомках "Голосу країни", що проходять у Польщі. Вона показала кадри з бекстейджу, де засвітилась і донька Михайла Кацуріна.

Українська співачка Надя Дорофєєва перебуває у Польщі – там зараз знімають 13 сезон "Голосу країни". Артистка показала серію кадрів з залаштунків.

До слова "Заснув" у прямому ефірі: кумедне відео з Артемом Пивоваровим завірусилося в мережі

Надя Дорофєєва зустрілась з донькою Кацуріна

Виконавиця показала, як проходили її дні поза зйомками. Вона зустрічалась з командою та друзями, зокрема подругою Лерою Бородіною.

Також Надя Дорофєєва у Варшаві провела час з донькою Міші Кацуріна – 7-річною Сашею. Вони гуляли вулицями разом. Вочевидь, Даша Кацуріна не забороняє дітям бачитися з новою дружиною колишнього чоловіка.



Надя Дорофєєва провела час з донькою чоловіка / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва провела час з донькою чоловіка / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва готова до дітей

Виконавиця нещодавно на одному з шоу зізналась, що готова стати мамою. Вона навіть назвала ім'я, яке б могла обрати для свого майбутнього сина – це Марк.

Надя Дорофєєва не вперше бачиться з донькою та сином чоловіка Міші Кацуріна. Наприкінці серпня співачка виступила на фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві. Там її підтримував і чоловік, і його донька – вони підспівували Дорофєєвій з залу.