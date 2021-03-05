Надя Дорофєєва презентувала новий ліричний трек A tebe та анонсувала вихід альбому

Ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва восени минулого року розпочала сольну кар'єру та випустила другу пісню A tebe. Зірка заявила, що саме цей трек відкриває її майбутній мініальбом Dofamin. Сингл вже доступний на всіх майданчиках, однак кліп артистка ще не представила.

Слова і музику пісні A tebe Надя Дорофєєва написала спільно з відомим українським музикантом Михайлом Бусіним, який прославився завдяки співпраці з Потапом і Настею Каменських. Вихід нового хіта виконавиця анонсувала понад тиждень тому, а його прем'єра відбулась в п'ятницю, 5 березня, на ютуб-каналі співачки.

Цікаво Надя Дорофєєва поділилась фрагментом нової пісні: відео з кліпу

Ліричну пісню A tebe DOROFEEVA присвятила нерозділеному коханню, яке бодай раз переживала кожна з дівчат. Артистка заспівала про те, що дівчата легко відкриваються та закохуються, а хлопці натомість нехтують їхніми почуттями. Схоже, майбутній мініальбом співачки Dofamin буде дуже романтичним.

Цей випадок знайомий майже кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він – ні, ти закохана, а йому... Але ти все одно не шкодуєш, що колись сказала йому так,

– написала Надя Дорофєєва в інстаграмі.

Реакція мережі на пісню A tebe

За лічені хвилини новий трек Наді Дорофєєвої оцінили сотні прихильників. У коментарях вони зізнались, що з нетерпінням чекали на другу пісню співачки, адже перший сингл Gorit встиг стати суперхітом та набрати понад 30 мільйонів переглядів на ютубі. Пісню A tebe публіка сприйняла не з меншим захватом:

Не можу перестати слухати цю пісню, новий хіт, кайф;

Нереальний трек, я кайфую від пісні;

Мені дуже сподобалася пісня, дякую;

Я так кайфую, вже текст пісні напам'ять вивчила;

Впевнена, новий хіт підірве чарти.

DOROFEEVA – A tebe: слухайте пісню онлайн