Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева осенью прошлого года начала сольную карьеру и выпустила вторую песню A tebe. Звезда заявила, что именно этот трек открывает ее будущий мини-альбом Dofamin. Сингл уже доступен на всех площадках, однако клип артистка еще не представила.

Слова и музыку песни A tebe Надя Дорофеева написала совместно с известным украинским музыкантом Михаилом Бусиным, который прославился благодаря сотрудничеству с Потапом и Настей Каменских. Выход нового хита исполнительница анонсировала более недели назад, а его премьера состоялась в пятницу, 5 марта, на ютуб-канале певицы.

Интересно Надя Дорофеева поделилась фрагментом новой песни: видео клипа

Лирическую песню A tebe DOROFEEVA посвятила неразделенной любви, которую хотя бы раз переживала каждая из девушек. Артистка спела о том, что девушки легко открываются и влюбляются, а парни взамен пренебрегают их чувствами. Похоже, будущий мини-альбом певицы Dofamin будет очень романтичным.

Этот случай знаком почти каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему... Но ты все равно не жалеешь, что когда-то сказала ему да,

– написала Надя Дорофеева в инстаграме.

Реакция сети на песню A tebe

За считанные минуты новый трек Нади Дорофеевой оценили сотни поклонников. В комментариях они признались, что с нетерпением ждали вторую песню певицы, ведь первый сингл Gorit успел стать суперхитом и набрать больше 30 миллионов просмотров на ютубе. Песню A tebe публика восприняла не с меньшим восторгом:

Не могу перестать слушать эту песню, новый хит, кайф;

Нереальный трек, я кайфую от песни;

Мне очень понравилась песня, спасибо;

Я так кайфую, уже текст песни наизусть выучила;

Уверена, новый хит подорвет чарты.

DOROFEEVA – A tebe: слушайте песню онлайн