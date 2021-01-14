Співачка Надя Дорофєєва та Володимир Дантес одружені вже 5 років, однак спільне життя пари не обходилося без конфліктів. Зірка пригадала, як посварилась з чоловіком через дорогий хліб.

Надя Дорофєєва, яка нещодавно розпочала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA, досить часто ділиться курйозними подробицями сімейного життя з чоловіком Володимиром Дантесом. Співачка стала гостею програми "Еда Дурнева" та пригадала часи, коли вони з коханим економили на їжі. Пара посварилась через дорогий гречаний хліб, який так обожнює артистка.

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Надя Дорофєєва посварилась з чоловіком через дорогий хліб

Зірка наголосила, що сварка відбулась близько семи років тому, коли вони лише мріяли про успішну кар'єру в українському шоу-бізнесі. Тоді закохані заощаджували на всьому та не могли дозволити собі жити на широку ногу. Попри економію Надя Дорофєєва мала вишукані гастрономічні смаки, які й стали причиною конфлікту.

Артистці дуже подобався гречаний хліб, який на той час продавали лише в одному магазині в центрі Києва. Він коштував 37 гривень, однак, на думку Володимира Дантеса, це була невиправдано висока ціна.

Тоді ми дуже сильно рахували гроші. Зараз ми, слава Богу, почали заробляти, і немає моменту, коли ти підходиш і пильно звертаєш увагу на суму. Але тоді ми посварились з ним через цей хліб,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Зірка зауважила, що зараз подібних проблем в їхній сім'ї немає, однак тоді слова Володимира Дантеса її дуже образили. "Мені було неприємно. Ну, 37 гривень. Можна собі дозволити купити смачний хліб", – поділилась DOROFEEVA.