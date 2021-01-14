Певица Надя Дорофеева и Владимир Дантес женаты уже 5 лет, однако совместная жизнь пары не обходилась без конфликтов. Звезда вспомнила, как поссорилась с мужем из-за дорогого хлеба.

Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA, довольно часто делится курьезными подробностями семейной жизни с мужем Владимиром Дантесом. Певица стала гостьей программы "Еда Дурнева" и вспомнила времена, когда они с любимым экономили на еде. Пара поссорилась из-за дорогого гречневого хлеба, который так обожает артистка.

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Надя Дорофеева поссорилась с мужем из-за дорогого хлеба

Звезда подчеркнула, что ссора произошла около семи лет назад, когда они только мечтали об успешной карьере в украинском шоу-бизнесе. Тогда влюбленные экономили на всем и не могли позволить себе жить на широкую ногу. Несмотря на экономию Надя Дорофеева имела изысканные гастрономические вкусы, которые и стали причиной конфликта.

Артистке очень нравился гречневый хлеб, который в то время продавали лишь в одном магазине в центре Киева. Он стоил 37 гривен, однако, по мнению Владимира Дантеса, это была неоправданно высокая цена.

Тогда мы очень сильно считали деньги. Сейчас мы, слава Богу, начали зарабатывать, и нет момента, когда ты подходишь и пристально обращаешь внимание на сумму. Но тогда мы поссорились с ним из-за этого хлеба,

– призналась Надя Дорофеева.

Звезда отметила, что сейчас подобных проблем в их семье нет, однако тогда слова Владимира Дантеса ее очень обидели. "Мне было неприятно. Ну, 37 гривен. Можно себе позволить купить вкусный хлеб", – поделилась DOROFEEVA.