Сексуальна Надя Дорофєєва рідко приховує фігуру за вбраннями оверсайз. Цього разу вона зробила все, щоб 5-мільйонна аудиторія підписників оцінила її тіло у всій красі. Для літнього вікенду вона обрала рожеве бікіні, одягнути яке цього сезону наважаться лише найсміливіші.

Гаряче Дженніфер Лопес засвітила пишний бюст у блискучому бікіні: фото

У крихітних трусиках співачка засвітила інтимне татуювання з написом good. Воно наробило шуму після церемонії Viva! Awards 2021, коли Надя Дорофєєва задерла сукню і показала трусики.

Надя Дорофєєва в бікіні / Фото з інстаграму співачки

Не менш звабливо виглядали груди артистки. Оригінальний бюстгальтер з вирізом між грудьми підкреслив її апетитні форми, які вона показала зблизька. Пляжний образ Надя Дорофєєва довершила білою кепкою, кросівками та стильними сонцезахисними окулярами. З аксесуарів на ній ще й трендове різнобарвне намисто.

Надя Дорофєєва в бікіні / Фото з інстаграму співачки