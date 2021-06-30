Сексуальная Надя Дорофеева редко скрывает фигуру под нарядами оверсайз. На этот раз она сделала все, чтобы 5-миллионная аудитория подписчиков оценила ее тело во всей красе. Для летнего уикенда она выбрала розовое бикини, надеть которое в этом сезоне решатся только самые смелые.

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В крошечных трусиках певица засветила интимную татуировку с надписью good. Она наделала шума после церемонии Viva! Awards 2021, когда Надя Дорофеева задрала платье и показала трусики.

Надя Дорофеева в бикини / Фото из инстаграма певицы

Не менее соблазнительно выглядела грудь артистки. Оригинальный бюстгальтер с вырезом между грудью подчеркнул ее аппетитные формы, которые она показала вблизи. Пляжный образ Надя Дорофеева довершила белой кепкой, кроссовками и стильными солнцезащитными очками. Из аксессуаров на ней еще и трендовое разноцветное ожерелье.

Надя Дорофеева в бикини / Фото из инстаграма певицы