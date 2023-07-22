Сміливий total denim: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом у вбранні українського бренду

22 липня 2023, 15:20
Читать новость на русском

Джерело:

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий образ у джинсовому вбранні. Вона постала у total denim аутфіті.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась новими фото на своїй сторінці. Вона продемонструвала ефектний образ.

Дивіться також Спонтанне рішення, – Надя Дорофєєва вкотре розповіла про весілля з Кацуріним

Образ Наді Дорофєєвої 

Виконавиця постала перед камерою у розслаблених позах. Для нового образу вона підібрала вбрання українського бренду дизайнерки Каті Сільченко the Coat.

Надя Дорофєєва позувала в total denim look: джинсах-шортах з прозорою вставкою, топі-ліфі та комбінованому джинсовому пальті. Все це – вбрання з нової передосінньої колекції, яка ще не надійшла у продаж (однак на сайті доступне передзамовлення).


Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Артистка не доповнювала образ аксесуарами, лише вклала волосся легкими пляжними хвилями.


Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів та вподобань під знімками.

  • "Надю, твої образи – вогонь";
  • "Всі ці речі в поєднанні з неперевершеним тілом виглядають просто супер!";
  • "Тобі дуже личить";
  • "Неймовірний образ";
  • "Образ неймовірний";
  • "Тобі дуже личить". 

Зауважимо, Надя Дорофєєва обрала український бренд The Coat і для весілля з Мішею Кацуріним. Саме цей бренд пошив для співачки вуаль-фату як доповнення до сукні. Фата Наді зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари.

Автор: Марія Касій