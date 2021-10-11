Надя Дорофєєва показала домашній образ за майже 3 тисячі гривень: фото з маєтку співачки

Українська співачка Надя Дорофєєва сонячного осіннього дня позувала на території власного заміського маєтку. Виконавиця одягнула теплий костюм, який додав її образові затишку.

Артистка продовжує диктувати тренди українським модницям. Днями вона показала, як змінила колір волосся, а тепер продемонструвала стильний осінній образ, який підійде для роботи вдома та прогулянок.

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Домашній look Наді Дорофєєвої

Зірка постала перед об'єктивом на веранді котеджу. Надя одягнула молочний в'язаний костюм, що складався з шортів і светра oversize. Такий look поєднала з бежевими гольфами на ногах і масивним білим взуттям. У руці Дорофєєва тримала білу чашку з теплим напоєм, що додавало її образові ще більше атмосферності.

Волосся співачка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. На одному з фото дівчина, піднявши светр вверх, показала молочний бюстгальтер.

Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут жодне лате не врятує! Тому зараз стараюся залишати неділю вихідним, проводити її для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень,

– розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Підписники зірки в коментарях залишають багато приємних слів на її адресу. Вони зазначають, що в Наді дуже красивий образ.