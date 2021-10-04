Надя Дорофєєва поділилась рідкісним дитячим фото: миловидний кадр
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала рідкісне фото з домашнього архіву. На ньому зірка позувала ще в дитячому віці.
Відома українська співачка Надя Дорофєєва активно веде особисту сторінку в інстаграмі. Днями зірка опублікувала там світлину з сімейного архіву.
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Як Надя Дорофєєва виглядала в дитинстві
Днями виконавиця вирішила пригадати дитинство. Вона опублікувала архівне фото, де позує ще маленькою дівчинкою.
Надя постала перед камерою біля Діда Мороза у блакитній сукні з великим білим комірцем. Волосся було зібране у два хвости та прикрашене чималим білосніжним бантом.
Мамо, здається, бант на голові занадто малий, як вважаєш?
– з гумором підписала знімок Дорофєєва.
Надя Дорофєєва в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, знаменитості часто демонструють прихильникам свої дитячі фото.
- Співачка Тоня Матвієнко показувала, як співала в дитинстві веснянку. Тоді їй було 9 років;
- З нагоди дня народження реперка Alyona Alyona ділилась архівними кадрами;
- Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук публікувала світлини, зроблені в шкільному віці.