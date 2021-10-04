Надя Дорофєєва поділилась рідкісним дитячим фото: миловидний кадр

4 жовтня 2021 , 15:20
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Джерело:

інстаграм Наді Дорофєєвої

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала рідкісне фото з домашнього архіву. На ньому зірка позувала ще в дитячому віці.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва активно веде особисту сторінку в інстаграмі. Днями зірка опублікувала там світлину з сімейного архіву.

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Як Надя Дорофєєва виглядала в дитинстві

Днями виконавиця вирішила пригадати дитинство. Вона опублікувала архівне фото, де позує ще маленькою дівчинкою. 

Надя постала перед камерою біля Діда Мороза у блакитній сукні з великим білим комірцем. Волосся було зібране у два хвости та прикрашене чималим білосніжним бантом.

Мамо, здається, бант на голові занадто малий, як вважаєш?
– з гумором підписала знімок Дорофєєва.


Надя Дорофєєва в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, знаменитості часто демонструють прихильникам свої дитячі фото.

  • Співачка Тоня Матвієнко показувала, як співала в дитинстві веснянку. Тоді їй було 9 років;
  • З нагоди дня народження реперка Alyona Alyona ділилась архівними кадрами;
  • Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук публікувала світлини, зроблені в шкільному віці.
Автор: Марія Касій