Після чуток про весілля з Кацуріним: Дорофєєва презентувала кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім"
Джерело:DOROFEEVA
Надя Дорофєєва випустила кліп на трек "Кохаю, але не зовсім". Пісня вже встигла завіруситись в тіктоці й короткі відео під нову музичну композицію виконавиці зібрали вже більше як 2,5 млн переглядів. Прихильники творчості співачки фанатіють від новинки.
Прем'єра треку відбулася 20 червня, а кліп вийшов 21. Музичну композицію виконавиця написала ще рік тому разом із саундпродюсером Іваном Клименком та своїм хлопцем Мішою Кацуріним.
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Реліз нової пісні Наді Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім"
Виконавиця опублікувала легку романтичну пісню, яка підіймає слухачам настрій, що за словами сівачки і є основною метою нового треку. У відеороботі на трек Надя Доровєєва недбайливо танцювала в просторій квартирі.
Дивиться кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім" DOROFEEVA: відео
Зазначимо, вперше наживо українська співачка виконала трек "Кохаю, але не зовсім" під час одного з концертів в рамках туру "Сенси", після чого відвідувачі заходу поширили уривки з пісні в соціальних мережах, де музична композиція дуже сподобалась слухачам. До слова, за 6 годин кліп переглянули більше як 60 тисяч разів.
Реакція фанатів
Шанувальники просто в захваті від нової пісні співачки, в коментарях вони написали безліч приємних слів про трек:
- "Як це гармонічно, мінімалістично, естетично, ніжно, без зайвого пафосу, якихось яскравих недоречних образів, мейку. Надя показує себе справжню і в цьому магія";
- "Надю, це дуже гарна пісня";
- "Приспів звичайно ультра кумедний, але я думаю це те, чого якраз і не вистачало зараз українським слухачам - легкого літньо-романтичного вайбу. ️Інді як завжди на висоті";
- "Гарна пісня, гарний кліп.️ Більше гарних українських пісень";
- "Дуже гарна, мелодійна та чуттєва пісня. Мені подобаються україномовні пісні Наді";
- "Яка ж чудова, наша українська пісня";
- "Надю, це дуже класна пісня".