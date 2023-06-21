Після чуток про весілля з Кацуріним: Дорофєєва презентувала кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім"

21 червня 2023, 17:10
Читать новость на русском

Джерело:

DOROFEEVA

Надя Дорофєєва випустила кліп на трек "Кохаю, але не зовсім". Пісня вже встигла завіруситись в тіктоці й короткі відео під нову музичну композицію виконавиці зібрали вже більше як 2,5 млн переглядів. Прихильники творчості співачки фанатіють від новинки.

Прем'єра треку відбулася 20 червня, а кліп вийшов 21. Музичну композицію виконавиця написала ще рік тому разом із саундпродюсером Іваном Клименком та своїм хлопцем Мішою Кацуріним.

Цікаво Володимир Дантес випустив ефектний кліп на трек "Чуєш": у відео знялася Кацуріна і Дурнєв

Реліз нової пісні Наді Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім"

Виконавиця опублікувала легку романтичну пісню, яка підіймає слухачам настрій, що за словами сівачки і є основною метою нового треку. У відеороботі на трек Надя Доровєєва недбайливо танцювала в просторій квартирі.

Дивиться кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім" DOROFEEVA: відео

 Зазначимо, вперше наживо українська співачка виконала трек "Кохаю, але не зовсім" під час одного з концертів в рамках туру "Сенси", після чого відвідувачі заходу поширили уривки з пісні в соціальних мережах, де музична композиція дуже сподобалась слухачам. До слова, за 6 годин кліп переглянули більше як 60 тисяч разів.

Реакція фанатів

Шанувальники просто в захваті від нової пісні співачки, в коментарях вони написали безліч приємних слів про трек: 

  • "Як це гармонічно, мінімалістично, естетично, ніжно, без зайвого пафосу, якихось яскравих недоречних образів, мейку. Надя показує себе справжню і в цьому магія";
  • "Надю, це дуже гарна пісня";
  • "Приспів звичайно ультра кумедний, але я думаю це те, чого якраз і не вистачало зараз українським слухачам - легкого літньо-романтичного вайбу. ️Інді як завжди на висоті";
  • "Гарна пісня, гарний кліп.️ Більше гарних українських пісень";
  • "Дуже гарна, мелодійна та чуттєва пісня. Мені подобаються україномовні пісні Наді";
  • "Яка ж чудова, наша українська пісня";
  • "Надю, це дуже класна пісня".

Автор: Софія Хомишин