Премьера трека состоялась 20 июня, а клип вышел 21. Музыкальную композицию исполнительница написала еще год назад вместе с саундпродюсером Иваном Клименко и своим парнем Мишей Кацуриным.

Интересно Владимир Дантес выпустил эффектный клип на трек "Слышишь": в видео снялась Кацурина и Дурнев

Релиз новой песни Нади Дорофеевой "Люблю, но не совсем"

Исполнительница опубликовала легкую романтическую песню, которая поднимает слушателям настроение, что, по словам певицы, является основной целью нового трека. В видеоработе на трек Надя Доровеева небрежно плясала в просторной квартире.

Смотреть клип на песню "Люблю, но не совсем" DOROFEEVA: видео

Отметим, впервые вживую украинская певица исполнила трек "Люблю, но не совсем" во время одного из концертов в рамках тура "Сенсы", после чего посетители мероприятия распространили отрывки из песни в социальных сетях, где музыкальная композиция очень понравилась слушателям. К слову, за 6 часов клип просмотрели более 60 тысяч раз.

Реакция фанатов

Поклонники просто в восторге от новой песни певицы, в комментариях они написали множество приятных слов о треке: