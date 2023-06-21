Премьера трека состоялась 20 июня, а клип вышел 21. Музыкальную композицию исполнительница написала еще год назад вместе с саундпродюсером Иваном Клименко и своим парнем Мишей Кацуриным.
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Релиз новой песни Нади Дорофеевой "Люблю, но не совсем"
Исполнительница опубликовала легкую романтическую песню, которая поднимает слушателям настроение, что, по словам певицы, является основной целью нового трека. В видеоработе на трек Надя Доровеева небрежно плясала в просторной квартире.
Смотреть клип на песню "Люблю, но не совсем" DOROFEEVA: видео
Отметим, впервые вживую украинская певица исполнила трек "Люблю, но не совсем" во время одного из концертов в рамках тура "Сенсы", после чего посетители мероприятия распространили отрывки из песни в социальных сетях, где музыкальная композиция очень понравилась слушателям. К слову, за 6 часов клип просмотрели более 60 тысяч раз.
Реакция фанатов
Поклонники просто в восторге от новой песни певицы, в комментариях они написали множество приятных слов о треке:
- "Как это гармонично, минималистично, эстетично, нежно, без лишнего пафоса, каких-то ярких неуместных образов, мейка. Надя показывает себя настоящую и в этом магия";
- "Надя, это очень хорошая песня";
- "Припев, конечно, ультра забавный, но я думаю это то, чего как раз и не хватало сейчас украинским слушателям - легкого летне-романтического вайба. Инди как всегда на высоте";
- "Хорошая песня, хороший клип.️ Больше красивых украинских песен";
- "Очень красивая, мелодичная и чувственная песня. Мне нравятся украиноязычные песни Нади";
- "Какая же отличная, наша украинская песня";
- "Надя, это очень классная песня".