Надя Дорофєєва в Мексиці позувала в топі та штанах: фото з зіркової відпустки

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом проводить зимову відпустку біля океану – в Мексиці. Знаменитість оприлюднила фото, на якому показала образ для прогулянки.

Свята закінчилися, а зіркові відпустки продовжується. Цієї зими популярною серед українських знаменитостей є Мексика. Туди після Нового року відправилися й Дорофєєва та Дантес.

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Повсякденний look Дорофєєвої в Мексиці

Артистка сфотографувалася на терасі готельного номера. Надя постала перед камерою, сидячи на кріслі, та продемонструвала стильний look для прогулянки. У короткому бежевому топі та широких сірих штанах Дорофєєва зібралася прогулятися вуличками Тулума. Для того, щоб прогулянка була максимально комфортною, одягнула білі кеди.

Волосся зірка природно вклала, губи нафарбувала коричневою матовою помадою, а очі залишила без макіяжу. Серед аксесуарів, на співачці були трендові підвіски, світло-рожева кепка та каблучка.



Надя Дорофєєва в топі та штанах / Фото з інстаграму співачки

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