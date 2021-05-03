Надя Дорофєєва на Великдень поїхала в гості до переможця "Голосу країни": фото та відео

Українська співачка Надя Дорофєєва на Пасху відправилася в гості до переможця "Голосу країни-11" Сергія Лазановського. Артистка разом із чоловіком Володимиром Дантесом приїхала в рідне село підопічного з вокального шоу – Попельники. Там її радо зустріла сім'я Сергія та його односельці.

Артистка після оголошення перемоги Сергія Лазановського, який був у її команді на "Голосі країни-11", пообіцяла приїхати в гості у його рідне село. Обіцянку DOROFEEVA виконала на Великдень.

Дивіться також Як українські зірки святкують Великдень: яскраві фото та відео

Надя Дорофєєва приїхала в село Попельники

Виконавиця привітала шанувальників з Великоднем і зазначила, що цього року не має можливості провести цей день з рідними, тому разом із коханим відправилася у маленьку подорож. Прихильники одразу зрозуміли, що вона їде в гості до Сергія Лазановського, який приніс їй перемогу на "Голосі країни".

У Попельниках зіркове подружжя радо зустріла сім'я Сергія та його односельці. Батьки накрили святковий стіл, приготували подарунки для виконавиці та її коханого. Усі з нетерпінням чекали на приїзд співачки й були дуже раді знайомству.

Для поїздки Надя обрала зручний та стильний одяг: синій світшот, сукню та кеди. Волосся зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Ще під час "сліпих слухань" тренерка "Голосу країни" пообіцяла Сергієві, що приїде в Попельники, якщо він обере її команду. Вокаліст не лише обрав DOROFEEVA за наставницю, а й приніс їй бажану перемогу на шоу.