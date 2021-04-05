Надя Дорофеєва зізналась, яка звичка чоловіка Дантеса її дратує

Популярні українські зірки Надя Дорофеєва та Володимир Дантес одружені близько 5 років. Тому вони часто зустрічаються з побутовими сварками. Співачка зізналась, що її дратує, коли чоловік розкидує речі.

Зіркове подружжя Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса відвідали яскраве шоу "Ліпсінк батл". Там Надя спародіювала Мадонну, а Володимир – свою дружину. Перед грандіозними виступами ведучий проєкту Потап запитав у пари, що їх дратує одне в одному.

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Що дратує Дорофеєву в чоловікові

Українська співачка зізналась, що її чоловік Дантес має шкідливу звичку, яка не на жарт викликає в Наді почуття незадоволеності.

Вова дріб’язок розкидає всюди. У кожному кутку будинку у нас дріб’язок. Я не розумію, навіщо ти це робиш взагалі?

– зізналась артистка.

Сам Володимир зазначив, що він десь чув про те, що коли розкидати дріб'язок, то це може притягнути гроші. Також співак наголосив, що його в дружині дратує тільки те, наскільки вона прекрасна.

Також Потап запитав, хто в родині заробляє більше. На це Надя Дорофеєва жартівливо відповіла, що це сам репер. Також співачка зауважила, що Володимир усі зароблені гроші кладе на свою карту. Також він займається важливими хатніми справами.

Вдома всіма справами займається Вова. Саме він вирішує усі наші глобальні питання. Ми переїхали в будинок і от купити, щось серйозне – це Вова,

– зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофеєва та Дантес розповідали про те, як вони влаштовують домашні посиденьки з сусідом Монатіком. За словами Володимира, вони проводять час із сім'ями, дивляться фільми та багато спілкуються.