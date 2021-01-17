Відома українська співачка Надя Дорофеєва показала нові фото із зимової відпустки на Балі. Вона потішила пікантними кадрами в пастельному купальнику, де засвітила оголені сідниці.

Більше двох тижнів відома українська співачка Надя Дорофеєва продовжує публікувати пікантні фото з її відпустки на Балі. Там вона насолоджується теплом разом з чоловіком, Володимиром Дантесом. Нові пікантні кадри з'явилися на офіційній сторінці Наді в інстаграмі.

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Співачка потішила аудиторію новими відвертими фото з відпочинку. Вона сфотографувалась на лежаку біля великого басейну. А позаду зірки був гарний будинок, де вона, ймовірно, й живе з Дантесом.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої

Надя Дорофеєва постала перед об'єктивом у пастельному блакитному купальнику. Він вдало підкреслював бездоганну фігуру знаменитості. Вона хизувалась вигинами та оголеними сідницями, по-різному позуючи на камеру.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої

Поряд з Надею лежав великий солом'яний капелюх. Артистка розпустила довге волосся, а воно розвіювалось за вітром, що додавало світлинам перчинки. Зірка була без макіяжу, продемонструвавши й зачарувавши мережу натуральною красою.

Під фото Надя Дорофеєва написала "Купальний сезон закритий". Шанувальники підозрюють, що незабаром вона повернеться в Україну.