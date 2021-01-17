Известная украинская певица Надя Дорофеева показала новые фото из зимнего отпуска на Бали. Она порадовала пикантными кадрами в пастельном купальнике, где засветила обнаженные ягодицы.

Более двух недель известная украинская певица Надя Дорофеева продолжает публиковать пикантные фото из ее отпуска на Бали. Там она наслаждается теплом вместе с мужем, Владимиром Дантесом. Новые пикантные кадры появились на официальной странице Нади в инстаграме.

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Певица порадовала аудиторию новыми откровенными фото с отдыха. Она сфотографировалась на лежаке у большого бассейна. А позади звезды был красивый дом, где она, вероятно, и живет с Дантесом.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева предстала перед объективом в пастельном голубом купальнике. Он удачно подчеркивал безупречную фигуру знаменитости. Она хвасталась изгибами и обнаженными ягодицами, по-разному позируя на камеру.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Рядом с Надей лежала большая соломенная шляпа. Артистка распустила длинные волосы, а они развеивались по ветру, что добавляло фотографиям перчинки. Звезда была без макияжа, продемонстрировав и очаровав сеть натуральной красотой.

Под фото Надя Дорофеева написала "Купальный сезон закрыт". Поклонники подозревают, что вскоре она вернется в Украину.