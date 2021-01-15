Понад два тижні співачка Надя Дорофєєва відпочиває на Балі з чоловіком і друзями. Днями пара відправилась до мальовничого водоспаду Канто Лампо, на тлі якого зірка похизувалась розкішною фігурою в бікіні.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – чи не єдине українське зіркове подружжя, яке для зимового відпочинку обрало не Мальдіви чи Дубаї, а Балі. Перед зйомками "Голосу країни" артистка, яка тепер виступає сольно під псевдонімом DOROFEEVA, відпочиває та активно подорожує островом. Біля відомого водоспаду Канто Лампо вона сфотографувалась у відвертому жовтому купальнику, чим розбурхала 5-мільйонну аудиторію в інстаграмі.

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Надя Дорофєєва в бікіні на Балі

Попри дощову погоду пари вирушили до фантастичного водоспаду Канто Лампо та влаштували красиві фотосесії під бризками води. Раніше співачка показала, як пристрасно цілувалась з коханим на одному з камінців каскаду. Тепер у кадрі Надя Дорофєєва постала сама.

Вона підібрала крихітне жовте бікіні на тонких бретелях. Бюстгальтер вигідно підкреслив груди зірки, а вдалий ракурс дозволив продемонструвати звабливі форми у всій красі. На фото вона засвітила стрункі ніжки та підтягнутий живіт. Мокра Надя Дорофєєва виглядала дуже сексуально!



Надя Дорофєєва у бікіні на Балі / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофєєва у бікіні на Балі / Фото Instagram / @nadyadorofeeva