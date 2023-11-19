Буває складно, – Надія Матвєєва розповіла про стосунки з молодшим на 20 років бойфрендом

Ведуча Надія Матвєєва поділилась деталями особистого життя. Вона розповіла, як її підтримує бойфренд, а вона, своєю чергою, намагається бути собою.

55-річна телезірка Надія Матвєєва дуже рідко говорить про коханого, який молодший за неї на 20 років. Днями вона розповіла про те, як прагне до щастя у стосунках.

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Надія Матвєєва про стосунки з бойфрендом

Ведуча поділилась, що коханий часто нагадує їй про те, що варто приймати його таким, як є. Та не намагатися підлаштовувати його під себе. Адже це свобода та можливість бути вільним і щасливим у стосунках.

Я нагадую собі: вір в нього як в себе. Підтримуй, надихай, але не намагайся "рятувати" у складні для нього моменти, утримуйся від порад, якщо не просить. Поважай особистий шлях чоловіка, який він має пройти по життю, можливо, зі складнощами та навантаженням,

– зауважила Надія Матвєєва.

Надія додала, що у будь-яких стосунках трапляються складнощі. Але це немов подорож, яку цікаво проходити разом.

"Кохання, як на мене, це подорож, пригода і відповідальність. Буває незрозуміло, складно, але завжди цікаво, бо у цій подорожі разом пізнаємо себе і світ. І так стається в усі часи, і в наш буремний час, коли пари намагаються зберегти любов попри важкі випробування", – підсумувала Матвєєва.



Надія Матвєєва / Фото з інстаграму ведучої

Що відомо про особисте життя Надії Матвєєвої