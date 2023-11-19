55-летняя телезвезда Надежда Матвеева очень редко говорит о любимом, который младше ее на 20 лет. На днях она рассказала о том, как стремится к счастью в отношениях.
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Надежда Матвеева об отношениях с бойфрендом
Ведущая поделилась, что любимый часто напоминает ей о том, что следует принимать его таким, как есть. Но не пытаться подстраивать его под себя. Это ведь свобода и возможность быть свободным и счастливым в отношениях.
Я напоминаю себе: верь ему как в себя. Поддерживай, вдохновляй, но не пытайся "спасать" в сложные для него моменты, воздерживайся от советов, если не просит. Уважай личный путь мужчины, который он должен пройти по жизни, возможно со сложностями и нагрузкой,
– отметила Надежда Матвеева.
Надежда добавила, что в любых отношениях встречаются сложности. Но это как путешествие, которое интересно проходить вместе.
"Любовь, по-моему, это путешествие, приключение и ответственность. Бывает непонятно, сложно, но всегда интересно, потому что в этом путешествии вместе познаем себя и мир. И так происходит во все времена, и в наше бурное время, когда пары пытаются сохранить любовь, несмотря на тяжелые испытания", – подытожила Матвеева.
Надежда Матвеева / Фото из инстаграма ведущей
Что известно о личной жизни Надежды Матвеевой
- Надежда Матвеева была замужем дважды и стала мамой во время брака с первым мужем.
- Новый любимый ведущей тоже имеет детей. Он не публичная личность, работает в сфере, близкой к медицине. Пара серьезно относится к отношениям и даже задумывается о браке.
- Надежда Матвеева признавалась, что родные не лучше восприняли эти отношения: с мамой она поссорилась, а сын Владислав также отрицательно отнесся к мужу.