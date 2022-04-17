"Надавай оркам по зубах": лідер O.Torvald Женя Галич приєднався до лав ЗСУ
17 квітня 2022 , 12:31Читать новость на русском
Джерело:інстаграм гурту O.Torvald
Лідер українського гурту O.Torvald Женя Галич поповнив лави Збройних Сил Україн. Він показався фанам у військовій формі та зі зброєю.
Ще одна українська знаменитість поповнила лави Збройних Сил. До захисників приєднався лідер гурту O.Torvald Женя Галич.
Дивіться також Він дуже багато робить там, – Позитив заступився за Потапа, який виїхав з України перед війною
Женя Галич вступив до ЗСУ
На офіційній сторінці колективу опублікували фото музиканта у військовій формі та зі зброєю. Учасники гурту підтримали свого лідера.
Женя приєднався до лав ЗСУ. Надавай там оркам по зубах,
– написали під світлиною.
Женя Галич вступив до лав ЗСУ / Фото з інстаграму гурту
Хто з зірок вступив до ЗСУ: останні новини
- Співак Макс Барських взяв у руки зброю та готовий захищати Україну. Та спершу він проходить навчання.
- Учасник "95 кварталу" Олександр Пікалов доєднався до колег і вступив до лав Нацгвардії України.
- Учасник українського гурту Green Grey Diezel підписав контракт з батальйоном "Мрія".