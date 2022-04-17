"Надавай оркам по зубах": лідер O.Torvald Женя Галич приєднався до лав ЗСУ

17 квітня 2022 , 12:31
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Джерело:

інстаграм гурту O.Torvald

Лідер українського гурту O.Torvald Женя Галич поповнив лави Збройних Сил Україн. Він показався фанам у військовій формі та зі зброєю.

Ще одна українська знаменитість поповнила лави Збройних Сил. До захисників приєднався лідер гурту O.Torvald Женя Галич.

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Женя Галич вступив до ЗСУ

На офіційній сторінці колективу опублікували фото музиканта у військовій формі та зі зброєю. Учасники гурту підтримали свого лідера.

Женя приєднався до лав ЗСУ. Надавай там оркам по зубах,
– написали під світлиною.

Зауважимо, раніше Женя Галич зізнавався, що йому не вдалось вступити до ЗСУ. Тож він активно займався волонтерством
та давав благодійні концерти.


Женя Галич вступив до лав ЗСУ / Фото з інстаграму гурту

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Автор: Марія Касій