Мюсли UA & Vasia Charisma обновили хит "Добрый день everybody" и представили новую рождественскую песню. В ней использована цитата Бориса Джонсона "З Різдвом everybody".
Смотрите также Тина Кароль приготовила праздничный ужин с сыном: редкие семейные фото
Мюсли UA & Vasia Charisma представили новый хит
Каждая звезда хотя бы раз в своей карьере должна сделать новогоднюю версию своего мегахита. Мюсли UA давно об этом мечтали, но были сомнения. Однако, когда Джонсонюк поздравил всех украинцев фразой "З Різдвом everybody", мы встали на шаг поближе к новому хиту,
– поделились музыканты.
Помимо рождественского трека Мюсли UA & Vasia Charisma представили зажигательный клип, в котором вроде бы танцуют Джонсон и Байден, Дуда и Макрон, а также Олаф Шольц.
Мюсли UA & Vasia Charisma – "З Різдвом everybody": смотрите видео онлайн
В сети активно реагируют на праздничную песню с легендарной фразой Бориса Джонсона. Украинцы называют трек очередным хитом и признаются, что он поднимает настроение.
- "Ой, как хорошо! Аж настроение улучшилось";
- "Это разрыв";
- "Спасибо за такое интересное поздравление. Вы умеете делать круто. Так держать";
- "Новогодне-рождественская бомба, супер";
- "Как всегда хит! Спасибо";
- "Спасибо за ностальгию и отличное настроение";
- "Круто, обожаю Бориса Джонсона, большой респект ему";
- "Просто топовый трек! Поэтому от меня однозначно понравилась".