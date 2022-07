Головною локацією кліпу став аеропорт Антонова – той самий, який вщент зруйнували росіяни під час окупації Київщини у Гостомелі. Там же вони пошкодили найбільший у світі транспортний літак "Мрія". Поруч з розстріляним судном Джон Ондрасік грав на фортепіано, а музиканти з українського оркестру йому акомпанували.

До слова Переклав Сергій Жадан: "Ляпис Трубецкой" переспівав культових "Воїнів світла" українською

Американський музикант та його колеги розповіли, що написали пісню "Can One Man Save the World" у березні, майже через місяць після вторгнення Росії в Україну. Кажуть, що надихнулись стійкістю президента України Володимира Зеленського.

Чи може одна людина, одна людина врятувати світ? Чи ні? Хоча ця пісня і визнає президента Зеленського та всіх українців, вона однаково про кожного з нас. Я вважаю, що всі ми, як вільні люди та вільні нації, повинні зробити свій внесок у захист свободи, коли знищується одна з наших побратимів-демократій. Як говориться в останніх словах нашого відео: "Історія розпочинається зараз".

– сказав Ондрасік в описі до відео.

"Поділяючи цю музичну співпрацю на такій священній землі, я на власні очі переконався у стійкості та грації українського народу, якого, чи то гра на скрипці, чи водіння танка, не зупинять злодіяння та агресія Путіна", – додав музикант.

Усі кошти від продажу синглу та відео американці передадуть організації Save Our Allies, яка надає підтримку при евакуації людей з України. Музикант також закликає своїх колег приєднатись до нього та провести концерт для допомоги Україні наприкінці літа, аби допомогти переселенцям. Він хоче, або росіяни розуміли, що вони вигнанці не лише в економічному та політичному плані, а й культурному, а "музика може стати потужним залпом у подоланні кордонів для тих, хто завалений пропагандою".

Five for Fighting – Can One Man Save The World: дивіться відео онлайн