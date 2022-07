Главной локацией клипа стал аэропорт Антонова – тот самый, который полностью разрушили россияне во время оккупации Киевщины в Гостомеле. Там же они повредили самый большой в мире транспортный самолет "Мрия". Рядом с расстрелянным судном Джон Ондросик играл на фортепиано, а музыканты из украинского оркестра ему аккомпанировали.

Американский музыкант и его коллеги рассказали, что написали песню "Can One Man Save the World" в марте, спустя почти месяц после вторжения России в Украину. Говорят, что вдохновились стойкостью президента Украины Владимира Зеленского.

Может ли один человек, один человек спасти мир? Или нет? Хотя эта песня и признает президента Зеленского и всех украинцев, она все равно о каждом из нас. Я считаю, что все мы, как свободные люди и свободные нации, должны внести свой вклад в защиту свободы, когда уничтожается одна из наших собратьев-демократий. Как говорится в последних словах нашего видео: "История начинается сейчас".

– сказал Ондрасик в описании к видео.

"Разделяя это музыкальное сотрудничество на такой священной земле, я собственными глазами убедился в устойчивости и грации украинского народа, которого, будь то игра на скрипке или вождение танка, не остановят злодеяния и агрессия Путина", – добавил музыкант.

Все средства от продаж сингла и видео американцы передадут организации Save Our Allies, которая оказывает поддержку при эвакуации людей из Украины. Музыкант также призывает своих коллег присоединиться к нему и провести концерт для помощи Украине в конце лета, чтобы помочь переселенцам. Он хочет или русские понимали, что они изгнанники не только в экономическом и политическом плане, но и культурном, а "музыка может стать мощным залпом в преодолении границ для тех, кто завален пропагандой".

Five for Fighting – Can One Man Save The World: смотрите видео онлайн