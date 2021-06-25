Пандемія коронавірусу значно змінила усі сфери життя людей. Вона позначилась й на музичній індустрії, адже концерти були заборонені упродовж довгого часу. Микита Алєксєєв поділився його думкою про вплив пандемії.

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Alekseev про шоу-бізнес після пандемії

Микита Алєксєєв зізнався, які, на його думку, артисти, зможуть залишитися в шоу-бізнесі після пандемії та змін.

Музикантам зараз дуже складно. Але ті люди, які люблять свою професію і вірять у світле майбутнє, у ній залишаться. І я вірю, що найскладніший час уже позаду, і що й на нашій вулиці буде свято. Почнуть з'являтися нові імена, створюватися якісна музика,

– заявив артист.

Alekseev визнав, що пандемія позначилась й на його роботі музиканта. Зараз він працює на перспективу.

"Довелося зосередитися на студійній роботі. Вважаю, це непогано. І я з нетерпінням чекаю часу, коли зможу представити нову пісню", – поділився співак.

Зазначимо, раніше Юлія Саніна розповідала, як пандемія відобразилась на житті артистів. Вона зізналась, що зараз музиканти зазвичай працюють на студії та перебувають на зйомках.

За словами фронтвумен гурту The Hardkiss, співаки й надалі викладаються на повну, проте не очікують нічого взамін. Оскільки живе спілкування й концерти не замінять віртуальних вподобань чи коментарів.