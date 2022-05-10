Музика повинна жити, – Позитив про участь Kalush Orchestra у Євробаченні-2022

10 травня представники України Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі Євробачення-2022. Український артист Позитив поділився думками щодо участі нашої країни у пісенному конкурсі в час війни.

Kalush Orchestra поїхали в Турин з піснею Stefania. Колектив вийде на сцену під номером 6. Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України букмекери прогнозують перемогу саме нашій країні.

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Думаю, що зараз прославляти нашу країну треба у всіх точках світу. Музика повинна жити. Вона є дуже впливовим інструментом у цій війні. Хлопці круті. Знайомий з ними заочно. Бажаю їм успіху і вірю, що вони порвуть,

– сказав Позитив у коментарі 24 каналу.

Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, переглянути пряму трансляцію цьогорічного конкурсу можна буде на телеканалі "UA: Культура" та діджитал-платформах Суспільного. У першому півфіналі виступлять представники 17 країн, у другому – 18. З них оберуть по 10 фіналістів, які разом з представниками країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції боротимуться за перемогу 14 травня.

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