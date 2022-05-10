Kalush Orchestra уехали в Турин с песней Stefania. Коллектив выйдет на сцену под номером 6. Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины букмекеры прогнозируют победу именно нашей стране.

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Думаю, что сейчас прославлять нашу страну нужно во всех точках мира. Музыка должна жить. Она является очень влиятельным инструментом в этой войне. Ребята крутые. Знаком с ними заочно. Желаю им удачи и верю, что они порвут,

– сказал Позитив в комментарии 24 канала.

Интервью с Позитивом: смотрите видео онлайн

Напомним, пересмотреть прямую трансляцию конкурса этого года можно будет на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Общественного. В первом полуфинале выступят представители 17 стран, во втором – 18. Из них выберут по 10 финалистов, которые вместе с представителями стран-основательниц конкурса – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции будут бороться за победу 14 мая.

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