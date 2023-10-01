Злата Огнєвіч, YAKTAK та Анна Трінчер: 14 музичних прем'єр тижня, які не можна пропустити

Цього тижня чимало співаків та співачок презентували пісні. Так, Злата Огнєвіч потішила фанів піснею "Полюбила", Анна Трінчер випустила довгоочікуваний кліп на запальний трек "Очі", а YAKTAK представив композицію "Ніколи не забудем". Крім того, молода зірка тіктоку Вова Циган неочікувано презентував свій новий трек про кохання.

Тож 24 Канал зібрав добірку музичних релізів українських виконавців. Серед них новинки як від відомих музикантів, так і пісні молодих артистів. Такий різноманітний перелік треків неодмінно стане доповнення до вашого плейлиста.

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DIMA PROKOPOV та KRISTONKO

Український артист DIMA PROKOPOV разом зі співачкою і блогеркою KRISTONKO випустили новий трек "Вірю не вірю". У композиції оспівується хаотичність та непередбачуваність у стосунках.

Ця пісня про тих, хто кохав. І про тих, хто був коханим чи коханою,

– зазначив Дмитро.

DIMA PROKOPOV та KRISTONK – "Вірю не вірю": дивіться відео онлайн

Vova Cigan

Вова Циган, який став відомим завдяки відео, де він грає під гітару на вулицях Тернополя "Червону руту", презентував власний трек про кохання. У композиції розповідається про те, як хлопець закохався у старшу за себе дівчину, яка працює касиркою і намагається привернути її увагу різноманітними способами.

На сторінці в інстаграм Вова написав: ""Ти сказала "А" – друга моя пісня. Ми з командою хотіли показати найсвітлішу сторону закоханості. Адже коли тобі хтось дуже сильно подобається, ти готовий зробити все можливе, щоб привернути увагу дівчини".

Vova Cigan – "Ти сказала "А"": дивіться відео онлайн

ZLATA OGNEVICH

Днями відбулася прем'єра нового треку співачки "Полюбила". Ця запальна пісня стала маніфестом, що закликає усіх жінок любити себе.

Я сподіваюсь, що "Полюбила" надихне багатьох жінок і змусить їх знову відчути свою силу,

– сказала артистка.

У музичній роботі Злата також підняла тему хейту. Її нова пісня вчить не сприймати негатив близько до серця, пам'ятаючи про свою власну цінність, силу і потенціал. Виконавиця додала: "Як і будь-яка артистка, я не з чуток знаю про хейт та його вплив на нас. Тому у своїй пісні розповіла маленький секретик як з ним впоратися – любити себе".

ZLATA OGNEVICH – "Полюбила": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Пісня "Ніколи не забудем" розповідає про те, як ми не завжди цінували те, що мали й часто жили думками про завтрашній день, забуваючи насолоджуватися сьогоденням. Тоді незначні проблеми здавалися нам великими та важливими. Тепер ми розуміємо, що багато з того, на що ми скаржилися, насправді не мало значення. І ті часи зараз виглядають золотими. Так, нова пісня переносить слухачів у минуле, до далеких днів спокійних буднів, де ще не знали про війну.

Вже створено багато композицій, які нагадують нам про важливість цінування кожного моменту в житті. Цим треком я хочу сказати про те, що ми ніколи не забудемо. Зустрічатися всім разом на свята, їздити з батьками на озеро, збиратися з друзями в центрі, гуляти без комендантської години до сходу сонця — це ті моменти які залишаться в пам'яті назавжди,

– прокоментував реліз YAKTAK.

Що цікаво, музичний кліп співак зробив спільно зі своїми підписниками, використавши їхні відео з минулого, в яких ті ділилися найяскравішими моментами свого життя.

YAKTAK – "Ніколи не забудем": дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Творчий тандем Макса Голоскова та Влада Синенко, які разом створюють музику в гурті NAPEREXRESTI, представили трек "Україна Livе". Нова робота — присвята кожному українцю, волонтеру та захисникам державних кордонів і життів співгромадян.

За словами Макса Голоскова, який служить у лавах ЗСУ, нова пісня гурту налаштовує воїнів на бій та на наближення перемоги над країною-агресоркою.

NAPEREXRESTI – "Україна Livе": дивіться відео онлайн

KRUTЬ

Марина Круть, презентувала композицію "Пряля", оригінал якої є народною хоровою піснею, вперше виконаною у 1919 році українським хором в обробці Леонтовича. У такий спосіб співачка хотіла подарувати їй "друге життя" через сучасне аранжування та виконання.

У композиції розповідається про нещасну зморену працею жінку, яка постійно зазнає глузувань та докорів від своєї свекрухи й свекра.

"ПРЯЛЯ" — дуже символічна для мене. Місія хористів, що вперше виконували її в обробці Леонтовича на закордонних концертах, дуже перегукується із моїм особистим музичним шляхом зараз. Моя місія — показувати та закохувати у красу української музики іноземців та робити її все більш впізнаваною у світі,

— зазначила Марина.

KRUTЬ – "Пряля": дивіться відео онлайн

Lida Lee

Днями співачка потішила шанувальників релізом треку "На межі". У композиції виконавиця підняла важливі теми внутрішньої боротьби та сприйняття себе. Одним з основних меседжів пісні є те, що треба дати волю своїм емоціям, не боятись власних почуттів і навчитись любити себе таким, яким ти є.

Lida Lee – "На межі": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський | RIDNYI

Виконавець презентував нову пісню "Важливо", у якій закликає пам'ятати про найдорожчих – близьких, коханих та рідних, адже, за словами співака, у вирі буденності ми часто забуваємо про елементарні речі: зателефонувати близьким серцю людям та спитати як справи.

"Важливо" за звучанням дуже проста та легка пісня, і при цьому ще і вайбова. Їй притаманний осінній настрій останніх теплих днів... Зізнаюся, що це єдиний мій трек, який я нескінченно слухаю на повторі. Щодо сенсу – ми вирішили, що не вистачає у творчості ось такої життєвої пісні про буденні цінності. Про них також важливо говорити, адже це фундамент нашого життя, особливо зараз – воєнного,

– зазначив Сергій.

Сергій Лазановський | RIDNYI – "Важливо": дивіться відео онлайн

LOOKINICH

Артист випустив "Love Song (Alex & Zhenya)" — особливу пісню-маніфест всіх закоханих пар.

Я хочу, щоб трек сприймався як маніфест всіх нових українських сімей, які обирають бути разом, жити в коханні та злагоді, долати разом перешкоди та стійко проходити всі випробування долі,

– коментує трек виконавець.

LOOKINICH – Love Song: дивіться відео онлайн

КИЛИММЕН

Учасник гурту KALUSH та Kalush Orchestra КИЛИММЕН презентував композицію "Квіткою", присвячену своїй коханій.

Моя нова пісня про те, що любов на своєму шляху може зустріти кожен. А коли потрібна людина з'являється у вашому житті, то все одразу набуває сенс,

– поділився виконавець.

КИЛИММЕН – "Квіткою": дивіться відео онлайн

Nora Polinnia

Present Chronicles – новий мініальбом виконавиці, який розповідає про війну та про досвід людей, які живуть у часи, коли прийняття реальності здається неможливим. Коли вони знаходяться на межі втрати всього, що колись робило їх людьми. У "PC" представлені як вже відомі сингли Gotham і Bunker, так і нові треки, зокрема KGB, де Нора висміює диктаторський режим Росії.

T.HUTSULS

Гуцули з Коломиї оспівали споконвічну боротьбу українського народу у новій пісні "Рекрутська". Прем'єру група присвячує Дню Захисників та Захисниць України, який цьогоріч вперше відзначається 1 жовтня.

Це пісня жалю, пісня туги за коханим, за сином, за братом, за чоловіком, за батьком. Пісня-сповідь, яка звучить увечері, коли жінки зібралися разом за великим столом, де пустують місця — місця чоловіків, яких вони чекають з війни. Голос кожної жінки, дівчини звучить настільки пронизливо, що долинає до фронту і підтримує її героя,

– каже вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал.

T.HUTSULS – "Рекрутська": дивіться відео онлайн

O.Torvald

Український рок-гурт переклав один із найпопулярніших треків колективу "Київ вдень і вночі".

O.Torvald – "Київ вдень і вночі": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер