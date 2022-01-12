Екссолістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос розповіла про старшого сина Даніеля. Хлопець вже є підлітком і має непростий характер.

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Санта Дімопулос про сина

Артистка зізналась, що через перехідний вік 12-річного Даніеля вона постає перед труднощами виховання. Але до грубощів з боку сина Санта ставиться тепер по-іншому.

Мені нема чого жалітися. У мене чудовий син. Звісно, іноді не слухається, лінується, може нагрубіянити, як і будь-який інший підліток. Я змінила до цього ставлення. Головне – він добрий та людяний, інше виправимо,

– поділилась зірка.



Санта Дімопулос з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Санта Дімопулос стала мамою сина Даніеля у шлюбі з Андрієм Джеджулою. Коли ж шоумен втрапив у скандал через начебто побиття його нинішньої дружини Юлії, знаменитість її підтримувала. Вона зазначала, що свого часу ледве налагодила стосунки з Андрієм заради сина.

У 2015 році співачка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, який старший за неї на 18 років. У 2019 Санта Дімопулос стала мамою донечки Софії.