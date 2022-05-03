Мозгова прокоментувала конфікт Полякової та Білозір: "Врізала, як відрубала"

3 травня 2022 , 09:59
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Джерело:

фейсбук Олени Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова прокоментувала конфлкт Оксани Білозір та Олі Полякової, які обоє співають під "Мелодію" Скорика. У своєму висловленні Олена була лаконічною.

Оксана Білозір звинуватила свою колегу Олю Полякову в плагіаті. Артистка відповіла, що в Білозір немає авторських прав на "Мелодію" Скорика, тому вона нічого не порушувала, коли записала на неї "Колискову". Зазначимо, що Білозір співає під цю мелодію пісню "Свіча", в якій розповідається про Голодомор. 

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Мозгова про конфлікт Білозір і Полякової

Олена Мозгова на прохання прихильників прокоментувала цей скандал. Продюсерка була дуже лаконічною. 

Дуже просили якусь рефлексію на тему. Ну таке: одна так і залишиться назавжди в історії в кокошнику, а інша – "а я просто українка, україночка",
– написала Мозгова у публікації.

Зазначимо, що слова "а я просто українка, україночка" взяті з пісні Білозір "Україночка". 

У коментарях шанувальники продюсерки зазначають, що вона, як завжди, дуже влучно висловилася.

  • "Коротко і ясно".
  • "Відрізала, як відрубала".
  • "Пані Олено, завжди захоплююся вашими коментарями". 

Конфлікт Полякової та Білозір: головне

  • Оксана Білозір опублікувала в фейсбуці публікацію, в якій звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у плагіаті. Артистки нібито переспівують її пісні та порушують авторські права.
  • Білозір пригрозила судом, на що відреагувала телеведуча Катя Осадча, зазначивши, що в час війни можна вирішити все приватно, а не виносити сварку на публіку.
  • Оля Полякова не змовчала і назвала претензії Білозір безпідставними, адже вона немає на "Мелодію" Скорика авторських прав. 
  • Білозір же заявила, що "Мелодія" написана для того, щоб світ почув про Голодомор, а не для "заколисування" українців. Артистка звинуватила Полякову в хайпі.
  • Та чимало користувачів мережі зазначають, що хайпувати на цьому хоче сама Білозір, бо боїться, що "Колискова" Полякової стане популярнішою за її "Свічу". 
Автор: Христина Кобак