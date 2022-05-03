Мозгова прокоментувала конфікт Полякової та Білозір: "Врізала, як відрубала"

Продюсерка Олена Мозгова прокоментувала конфлкт Оксани Білозір та Олі Полякової, які обоє співають під "Мелодію" Скорика. У своєму висловленні Олена була лаконічною.

Оксана Білозір звинуватила свою колегу Олю Полякову в плагіаті. Артистка відповіла, що в Білозір немає авторських прав на "Мелодію" Скорика, тому вона нічого не порушувала, коли записала на неї "Колискову". Зазначимо, що Білозір співає під цю мелодію пісню "Свіча", в якій розповідається про Голодомор.

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Мозгова про конфлікт Білозір і Полякової

Олена Мозгова на прохання прихильників прокоментувала цей скандал. Продюсерка була дуже лаконічною.

Дуже просили якусь рефлексію на тему. Ну таке: одна так і залишиться назавжди в історії в кокошнику, а інша – "а я просто українка, україночка",

– написала Мозгова у публікації.

Зазначимо, що слова "а я просто українка, україночка" взяті з пісні Білозір "Україночка".

У коментарях шанувальники продюсерки зазначають, що вона, як завжди, дуже влучно висловилася.

"Коротко і ясно".

"Відрізала, як відрубала".

"Пані Олено, завжди захоплююся вашими коментарями".

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