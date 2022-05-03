Оксана Билозир обвинила свою коллегу Олю Полякову в плагиате. Артистка ответила, что у Билозира нет авторских прав на "Мелодію" Скорика, поэтому она ничего не нарушала, когда записала на нее "Колискову". Отметим, что Билозир поет под эту мелодию песню "Свіча", в которой рассказывается о Голодоморе.
Смотрите также "На воре и шапка горит": Оксана Билозир ответила на хейт Поляковой из-за мелодии Скорика
Мозговая о конфликте Билозира и Поляковой
Елена Мозговая по просьбе поклонников прокомментировала этот скандал. Продюсер была очень лаконична.
"Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка",
– написала Мозгова в публикации.
Отметим, что слова "а я просто украинка, украиночка" взяты из песни Билозир "Україночка".
В комментариях поклонники продюсерки отмечают, что она, как всегда, очень точно высказалась.
- "Кратко и ясно".
- "Отрезала, как отрубила".
- "Госпожа Елена, всегда увлекаюсь вашими комментариями".
Конфликт Поляковой и Билозир: главное
- Оксана Билозир опубликовала в фейсбуке публикацию, в которой обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в плагиате. Артистки якобы перепоют ее песни и нарушают авторские права.
- Билозир пригрозила судом, на что отреагировала телеведущая Катя Осадча, отметив, что во время войны можно решить все приватно, а не выносить ссору на публику.
- Оля Полякова не смолчала и назвала претензии Билозир безосновательными, ведь она нет на "Мелодію" Скорика авторских прав.
- Билозир же заявила , что "Мелодія" написана для того, чтобы мир услышал о Голодоморе, а не для "укачивания" украинцев. Артистка обвинила Полякову в хайпе.
- Но многие пользователи сети отмечают, что хайповать на этом хочет сама Билозир, потому что боится, что "Колискова" Поляковой станет популярнее ее "Свічі".