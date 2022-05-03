Оксана Билозир обвинила свою коллегу Олю Полякову в плагиате. Артистка ответила, что у Билозира нет авторских прав на "Мелодію" Скорика, поэтому она ничего не нарушала, когда записала на нее "Колискову". Отметим, что Билозир поет под эту мелодию песню "Свіча", в которой рассказывается о Голодоморе.

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Мозговая о конфликте Билозира и Поляковой

Елена Мозговая по просьбе поклонников прокомментировала этот скандал. Продюсер была очень лаконична.

"Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка",

– написала Мозгова в публикации.

Отметим, что слова "а я просто украинка, украиночка" взяты из песни Билозир "Україночка".

В комментариях поклонники продюсерки отмечают, что она, как всегда, очень точно высказалась.

"Кратко и ясно".

"Отрезала, как отрубила".

"Госпожа Елена, всегда увлекаюсь вашими комментариями".

Конфликт Поляковой и Билозир: главное