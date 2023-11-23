Донька народного артиста України Миколи Мозгового зазначила, що на жаль, цю співачку знає не так багато людей. Хоча Олені ця артистка дуже подобається.

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Мозгова сказала, кого вважає найкращою співачкою України

На думку продюсерки, потужною артисткою є Людмила Монастирська. Олена розповіла, що артистка виступає на найкращих оперних сценах у різних країнах світу.

Коли мене питають, хто найкраща співачка в Україні, відповідь моя однозначна – Людмила Монастирська! І це найкраща співачка не тільки нашої країни: це голос, харизма, талант, майстерність, техніка світового рівня й підтвердження тому її блискучі виступи на кращих оперних сценах світу,

– зазначила жінка.

Мозгова поділилась, що в Україні мало людей знають цю співачку. За словами Олени, зараз музичну індустрію в нашій країні заполонив масмаркет, який не розвиває духовність людини.

Масмаркет засмітив голови продуктом, який не підіймає емоційний, духовний рівень людини, а навпаки, так би мовити, заземляє. А, я б сказала, опускає цей рівень до плінтуса. Але це, зрештою, вибір самої людини: слухати другосортне лайно, чи насолоджуватися найвищими надбаннями світової музичної культури,

– додала продюсерка.

Що відомо про співачку