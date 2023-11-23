Дочь народного артиста Украины Николая Мозгового отметила, что, к сожалению, эту певицу знает не так много людей. Хотя Елене эта артистка очень нравится.
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Мозговая сказала, кого считает лучшей певицей Украины
По мнению продюсера, мощной артисткой является Людмила Монастырская. Елена рассказала, что артистка выступает на лучших оперных сценах в разных странах мира.
Когда меня спрашивают, кто лучшая певица в Украине, ответ мой однозначен – Людмила Монастырская! И это лучшая певица не только нашей страны: это голос, харизма, талант, мастерство, техника мирового уровня и подтверждение тому ее блестящие выступления на лучших оперных сценах мира,
– отметила женщина.
Мозговая поделилась, что в Украине мало людей знают эту певицу. По словам Елены, сейчас музыкальную индустрию в нашей стране заполнил масс-маркет, не развивающий духовность человека.
Масс-маркет засорил головы продуктом, который не поднимает эмоциональный, духовный уровень человека, а наоборот, так сказать, заземляет. Я бы сказала, опускает этот уровень до плинтуса. Но это, в конце концов, выбор самого человека: слушать второсортное дерьмо, или наслаждаться высоким достоянием мировой музыкальной культуры,
– добавила продюсерка.
Что известно о певице
- Людмила Монастырская оперная певица с голосом сопрано. Она поет в Национальной опере Украины. В 2013 году стала лауреаткой премии имени Шевченко за вокальные партии в оперных спектаклях.
- В 2012 году певица выступила на сцене "Метрополитен-опера" – ведущем театре США. Она исполнила партию Аиды в одноименной опере Джузеппе Верди и привлекла не только слушателей, но и авторитетных музыкальных критиков.
- Монастырская стала Заслуженной артисткой Украины в 2013 году. А уже в 2017 году певица получила статус Народной артистки Украины. Людмила выступает на таких престижных оперных сценах, как Ла Скала в Милане, Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке.