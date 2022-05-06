Моїм психологом була Олена Кравець, – Єфросиніна про те, як об'єднався весь український шоу-біз

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась, що за 2 місяці війни почала спілкуватись з людьми, з якими раніше пересікалась лише на гламурних подіях. До прикладу, її близькою подругою і психологом стала Олена Кравець.

Вона поділилась, що довго приймала рішення, чи їхати з дітьми з України на час війни. Тому радилась з різними людьми. Зокрема її наставницею стала Олена Кравець, яка теж зараз перебуває за кордоном з дітьми.

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"У перший місяць війни моїм психологом була Олена Кравець. Я дуже плакала, коли приймала рішення їхати з країни. Я говорила з нею, а вона мені казала: "Ти повернеш собі життя потім, але ти ніколи не повернеш собі дітей. Діти не повинні полишатись без майбутнього або з мамою, яка з'їде з глузду. Бо страх, який ти відчуваєш кожного вечора й ночі, сидячи у бомбосховищі, він буде тебе руйнувати і знищувати спроможність допомагати іншим. Ти не будеш ані дітям помагати, ані людям", – поділилась Єфросиніна.

Вона каже, що Кравець повторювала їй це кожні 2 дні, а Маша у відповідь їй лише гірко плакала.

Хтось міг би мені сказати, що Олена Кравець стане моєю психологинею? Я б ніколи не повірила, але після цієї фрази завжди є лише одна фраза: "Але й у війну ми всі не вірили", правда ж?

– додала телеведуча.

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Єфросиніна також розповіла, що зараз з багатьма підтримує стосунки. За її словами, всі стали зовсім по-іншому спілкуватись.

"Не знаю, з чим це пов'язано – з війною, чи просто люди мистецтва зазвичай є дуже чутливим до трагедії. Бо, справді, я неодноразово казала, що вбита всередині, бо саме так я відчуваю. Бо той вогонь, де ми можемо творити, де всередині щось дуже чутливе, живе, оголене – от туди потрапила бомба. Нас всіх ніби повбивали", – каже Маша.

За її словами, вона нарешті матиме змогу за весь час поспілкуватись з близьким другом Сергієм Притулою, який зараз волонтерить у своєму штабі в Києві. Також вона має спільний "чат з дівчатами" – з Астаф'євою, Сонею Плакидюк, Олею Поляковою. Каже, що у них там завжди перекличка: "З багатьма спілкуюсь, навіть з тими, з ким я абсолютно не спілкувалась або спілкувалась на світських заходах на рівні: "Привіт", – "Привіт".



Оля Полякова і Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Полякової