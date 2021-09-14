Моя мрія, – Анна Трінчер зізналась, що планує збільшити груди

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла, що взимку, ймовірно, зробить пластичну операцію та збільшить груди. Про це дівчина мріє вже давно.

Українські знаменитості по-різному ставляться до пластичних операцій. Блогерка та співачка Анна Трінчер вже у 20 років мріє змінити своє тіло з допомогою хірургічного втручення.

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Анна Трінчер про пластичні операції

Зірка заявила, що не до кінця задоволена своїм тілом. Тому вона планує найближчим часом збільшити груди.

Це моя мрія. Найімовірніше зроблю це взимку. Потрібен період, коли у мене не буде концертів, зйомок та заходів, коли я зможу повністю пройти реабілітацію. Вже потрохи готую себе і всіх своїх родичів до цього,

– зізналась Трінчер.

Дівчина визнала, що багато працює над своєю формою. Тому вона не хоче приховувати фігуру за вбранням оверсайз.

"Зазвичай мій сценічний костюм йде без спідниці, тобто просто боді. Я подумала: "Я що, даремно не їм солодке, борошняне, дарма худну? Чому б світу не побачити мій результат?" Я ходжу в спортзал, стараюся. Ось кому всю цю красу берегти?", – додала Анна Трінчер.

Блогерка зізналась, що її близькі нормально ставляться до еротичних аутфітів та світлин: "У мене недавно була фотосесія в досить відвертому образі – боді з відкритими сідницями та колготки в сітку. Так вийшло, що дідусь був присутній на цій фотосесії, оскільки привозив реквізит і допомагав мені. Я забула, що він сидить в залі, і вийшла ось так з голою дупцею – він сховався".



Анна Трінчер / Фото з інстаграму Анни Трінчер

Як зірки ставляться до пластичних операцій