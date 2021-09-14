Успішна українська артистка Оля Цибульська активно веде особистий блог в інстаграмі. Часто вона публікує там фото в спокусливих вбраннях, купальниках чи спідній білизні. Як зізналась зірка, саме ці світлини найбільше критикують користувачі мережі.

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Як чоловік Олі Цибульської реагує на її фото

Знаменитість розповіла, що ніколи не питає думки чоловіка перед тим, як оприлюднити відвертий кадр.

Я не питаю дозволу в чоловіка на свої бажання ніякі й ніколи. Бачили очі, що купували. Я його попереджала,

– заявила зірка.

Все ж Оля Цибульська визнала, що її коханий негативно поставився до можливої зйомки зіркової дружини у відвертому журналі.

"У нас була дискусія стосовно знімань для чоловічого глянцю. Я насправді не впевнена, що мої груди відрізняються чимось від грудей моїх колег, і в мене немає цілі знятися оголеною для журналу. Але сам факт того, що в нас виникла дискусія, і він мені щось спробував забороняти… Я в той же день виклала фото в інстаграм в білизні. Мова про глянець чоловічий йшла, про інстаграм – ні. Нічого, тепер мовчить", – зауважила співачка.



Оля Цибульська в купальнику / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Як кохані зірок ставляться до відвертих фото дружин