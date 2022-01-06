Моя маленька, – Григорій Решетник підкорив миловидними фото з дружиною

Ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина разом проводять зимові свята. Вони позували на камеру біля задекорованого каміна та потішили шанувальників миловидними кадрами.

Подружжя Решетників є одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Вони часто публікують спільні світлини й особливо багато їх у святковий період.

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Святкові фото Решетників

Подружжя позувало на тлі прикрашеного новорічними декораціями каміна. Христина обрала для фото зручне вбрання – спортивний костюм білого кольору. Поєднала його з синьо-білими черевиками. Волосся красуня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки, а на руці прасувався коштовний годинник.

Григорій позував поруч із дружиною в сірому светрі, джинсах і кросівках. На обличчях закоханих сяяли усмішки, вони не соромилися демонструвати ніжне ставлення один до одного.

Моя маленька. Ти неперевершена та найкраща,

– написав Григорій під фото.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника



​Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника



​Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Напередодні Різдва ми поспілкувалися з подружжям Решетників. Григорій та Христина розповіли про новорічні та різдвяні традиції, які панують у їхній сім'ї. Святкове інтерв'ю читайте