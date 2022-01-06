Чета Решетников является одной из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Они часто публикуют совместные фотографии и особенно много их в праздничный период.
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Праздничные фото Решетников
Супруги позировали на фоне украшенного новогодними декорациями камина. Кристина выбрала для фото удобный наряд – спортивный костюм белого цвета. Соединила его с сине-белыми ботинками. Волосы красавица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в натуральных оттенках. Ее уши украшали минималистичные серьги, а на руке красовались драгоценные часы.
Григорий позировал рядом с женой в сером свитере, джинсах и кроссовках. На лицах влюбленных сияли улыбки, они не стеснялись демонстрировать нежное отношение друг к другу.
Моя маленькая. Ты непревзойденная и лучшая,
– написал Григорий под фото.
Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Григория Решетника
Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Григория Решетника
Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Григория Решетника