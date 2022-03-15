"Моя дружина плакала": де був Ігор Кондратюк, коли в його будинок влучив снаряд
Джерело:"Сніданок з 1+1"
У дім продюсера Ігоря Кондратюка 14 березня влучив снаряд російських окупантів. Він повідомив, що вся його родина в безпеці й вже третю ніч перебуває у Львові.
Відомий український продюсер Ігор Кондратюк розповів, чи постраждала його сім'я, коли у будинок влучив російський снаряд. Він також поділився, як провів день народження.
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Ігор Кондратюк про зруйнований будинок
Чоловік розповів, що ще 2 березня він виїхав з будинку разом з родиною. Він зізнався, що не хвилюється через дім, адже найбільше думає про рідну Херсонщину.
"Нас у цьому будинку не було, ми 2 березня виїхали. Цей будинок розташований у житомирському напрямку. Ми виїхали 2 березня, коли до російських танків лишалося 10 кілометрів. Я забрав всю сім'ю, нас було 12 людей. Ми виїхали. Серед них була моя вагітна родичка, яка сьогодні о п'ятій ранку народила нову українку. Тому будинок – це дрібниці, хоча моя дружина плакала", – поділився Ігор Кондратюк.
Зараз продюсер перебуває у Львові. У свій ювілей він зустрівся з Павлом Табаковим та прогулявся Стрийським парком з дітьми.
У пам'яті залишилося те, що ми вперше за ці дні з дружиною не сиділи у новинах і не пересувалися Україною. Я зараз у безпеці, уже третю ніч у Львові ночую. Я далеко не остання людина, яка потребує допомоги у цій країні. Я впораюся,
– підкреслив чоловік.
Снаряд влучив у будинок Кондратюка / Фото з фейсбуку Ігоря Кондратюка