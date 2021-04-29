Morgenshtern загримів у перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України

Відомий російський репер Morgenshtern потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Його визнали особою, яка створює загрозу національній безпеці держави.
Служба безпеки України 21 квітня подала звернення щодо скандального російського артиста Morgenshtern (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович). Тому він поповнив "чорний" список Мінкульту. Про це повідомили на офіційному сайті.
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Morgenshtern – у списку осіб, що загрожують нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію" вніс зміни до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. 28 квітня туди включили репера Morgenshtern.
"22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича. Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 його було включено до переліку", – мовиться у повідомленні Мінкульту.
На сайті зауважили, що процедура здійснюється автоматично. МКІП не має повноважень вирішувати "включати" чи "не включати" певних осіб до списків.
Що відомо про скандальні заяви Morgenshtern
- Morgenshtern раніше заявляв, що підтримує окупацію Криму. Він виконував пісню "Путин – молодец", де вихваляв главу країни-агресора.
- Відомим є його виступ в Одесі 8 грудня 2019 року. Тоді в місті офіційно оголосили день жалоби через трагедію в Одеському коледжі. Morgenshtern на сцені назвав усі заходи "йо**ною показухою".
- На червень 2021 року були заплановані концерти російського артиста в Україні. Однак наприкінці грудня 2020 СБУ відреагувала на його можливі виступи. Державний орган повідомив, що причин для недопущення Morgenshtern в Україну немає. Але оскільки Алішер – громадянин країни-агресора й прихильник Путіна, були сумніви, що артист зможе безперешкодно перетнути державний кордон.