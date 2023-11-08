Відомо, що у Росії співака оголосили "іноагентом". Тому зараз він проживає в Дубаї та не може повернутися в країну-окупантку. Артист поділився, що налякався, коли дізнався про такий статус.
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Моргенштерн відповів, чи готовий виступити в окупованому Донбасі
Репер зізнався, що боїться повертатися в Росію. Це пов'язано з тим, що він не знає, як до нього ставляться на батьківщині. Він також відповів, чи може провести концерт перед окупантами на Донбасі, заради того, щоб йому дозволили повернутися в Росію.
Ну, слухай, питання серйозне. Я буду ретельно зважувати всі "за" і "проти", якщо така пропозиція надійде. По суті, з одного боку, в мене буде можливість нарешті давати концерти, додому з'їздити, в лазню, в Уфу на дачу, з бабусею побачитись,
– зазначив Моргенштерн.
Однак, точної відповіді виконавець наразі дати не може. За його словами, якщо він виступить на окупованих територіях, то стане дотичним до політики.
Я так не хочу робити жодних політичних висловлювань. Але так чи інакше вирішуватиму це в міру надходження. Якщо доведеться робити вибір, буду ретельно обміркувати. Зараз поки не знаю,
– підкреслив репер.
Чому Моргенштерн судився з СБУ
- Відомо, що Алішер Моргенштерн протягом двох років судився зі Службою безпеки та Міністерством культури України. Він домагався того, щоб його прибрали з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
- У жовтні Моргенштерн програв суд проти СБУ та Мінкульту. Співак й надалі залишається в "чорному списку". Утім, це не забороняє Моргенштерну перетинати державний кордон. Про те, що реперу не заборонений в'їзд в Україну, зазначала й СБУ.