Відомо, що у Росії співака оголосили "іноагентом". Тому зараз він проживає в Дубаї та не може повернутися в країну-окупантку. Артист поділився, що налякався, коли дізнався про такий статус.

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Моргенштерн відповів, чи готовий виступити в окупованому Донбасі

Репер зізнався, що боїться повертатися в Росію. Це пов'язано з тим, що він не знає, як до нього ставляться на батьківщині. Він також відповів, чи може провести концерт перед окупантами на Донбасі, заради того, щоб йому дозволили повернутися в Росію.

Ну, слухай, питання серйозне. Я буду ретельно зважувати всі "за" і "проти", якщо така пропозиція надійде. По суті, з одного боку, в мене буде можливість нарешті давати концерти, додому з'їздити, в лазню, в Уфу на дачу, з бабусею побачитись,

– зазначив Моргенштерн.

Однак, точної відповіді виконавець наразі дати не може. За його словами, якщо він виступить на окупованих територіях, то стане дотичним до політики.

Я так не хочу робити жодних політичних висловлювань. Але так чи інакше вирішуватиму це в міру надходження. Якщо доведеться робити вибір, буду ретельно обміркувати. Зараз поки не знаю,

– підкреслив репер.

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