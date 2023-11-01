Катерина Березюк розбиралась, у чому проблема звань, які досі належать артистам-зрадникам. Найперше зауваження – це те, що до повномасштабної війни не було процедури позбавлення почесного звання, хіба що важкі злочини та суд. Також не до кінця можна назвати чесним механізм нагородження званням "народного артиста", адже подавати особу можуть різні органи влади, а саме присвоєння відзнаки – відповідальність президента.

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Чому артисти-зрадники досі зі званнями

Рух "ЧЕСНО" веде Реєстр зрадників, з яких щонайменше 5 осіб досі на паперах "народні артисти України".

Наприклад, це Таїсія Повалій, яка живе в Росії, виступає на пропагандистських фестивалях та не пропускає можливості сказати маячню про Україну.

Учасники комедійного дуету "Кролики" Данилець та Мойсеєнко виступають в Росії та окупованому Криму, поширюють пропагандистські наративи. Не так давно їх навіть бачили в Україні, на прощанні з Ніною Матвієнко.

У вересні минулого року Олександр Ткаченко, що тоді був міністром культури, запевнив, що артистів-зрадників позбавлять почесних знань. Проти багатьох таких зірок вже затверджені санкції РНБО (наприклад, Повалій, Лорак, Бадоєва та інші).

Тодішній міністр також стверджував, що йде процес з реєстрації проєкту закону про подолання наслідків русифікації. Він має дозволити державі позбавляти звань чи орденів. Але народні депутати досі не проголосували за законопроєкт у другому читанні.

З законопроєктом ситуація така ж, як була з законом про релігійні організації. Кажуть, що немає голосів. Я хочу закінчити з законопроєктом про релігійні організації у другому читанні й одразу буду повертатися до цього законопроєкту, який задовго лежить без руху в раді. Тепер в мене зовсім інші аргументи для того, щоб ставити питання винесення законопроєкту в зал. Я цими аргументами безперечно скористаюсь,

– висловився для Руху "ЧЕСНО" голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, механізм дозволить позбавляти звань і українців, і росіян.

Катерина Березюк додала, що важливо прийняти не тільки цей законопроєкт, але й зробити прозорішим механізм присвоєння почесних звань. До того ж проблема зі званнями стосується не тільки сфери культури, але й політики.