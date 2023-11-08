Известно, что в России певец был объявлен "иноагентом". Поэтому сейчас он проживает в Дубае и не может вернуться в страну-оккупантку. Артист поделился, что испугался, когда узнал о таком статусе.
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Моргенштерн ответил, готов ли выступить в оккупированном Донбассе
Рэпер признался, что боится возвращаться в Россию. Это связано с тем, что он не знает, как к нему относятся на родине. Он также ответил, может ли провести концерт перед оккупантами на Донбассе ради того, чтобы ему разрешили вернуться в Россию.
Ну, слушай, вопрос серьезный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит. По сути, с одной стороны, у меня будет возможность наконец давать концерты, домой съездить, в баню, в Уфу на дачу, с бабушкой увидеться,
– отметил Моргенштерн.
Однако точного ответа исполнитель пока дать не может. По его словам, если он выступит на оккупированных территориях, то станет причастен к политике.
Я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления. Если придется делать выбор, буду тщательно обдумать. Сейчас пока не знаю,
– подчеркнул рэпер.
Почему Моргенштерн судился с СБУ
- Известно, что Алишер Моргенштерн в течение двух лет судился со Службой безопасности и Министерством культуры Украины. Он добивался того, чтобы его убрали из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
- В октябре Моргенштерн проиграл суд против СБУ и Минкульта. Певец продолжает оставаться в "черном списке". Впрочем, это не запрещает Моргенштерну пересекать государственную границу. О том, что рэперу не запрещен въезд в Украину, отмечала и СБУ.