Так, Монро можуть викликати у військкомат, але далі медкомісії вона не піде. Усе через трансгендерність.

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Чому Монро не візьмуть воювати

Мене не візьмуть по медичним показникам. Я піду на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом "трансгендерність" в армію не беруть,

– пояснила селебріті.

Однак довідку від психіатра про трансгендерність вона досі не отримала.

"Я жила в бульбашці. Мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що за документами я чоловік, але в соціальній площині я живу як жінка. Але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі", – поскаржилася Монро.

Тож брати до рук зброю травесті-діва не планує. Вона каже, що якщо вже й її мобілізують, то знайде собі тепле місце в Генштабі або вдома за комп'ютером. "Я буду працювати в Генштабі, я буду працювати в тилу. Є маса інших професій, небойових посад. Я можу працювати з дому, я можу працювати з комп'ютера – є багато сфер, в яких я можу працювати на армію", – переконана зірка.

Монро про скандал з виїздом Зі Фамелу

У березні співачка Зі Фамелу – колишній Борис Апрель та Зіанджа – скаржилася, що не може виїхати з України, а прикордонники були "налаштовані трансфобно та гомофобно". Монро ж каже, що артистка намагалася порушити закон, адже за паспортом чоловік. Однак, якби порадилася з правозахисними організаціями чи адвокатом, то змогла б виїхати з довідкою про трансгендерність.

Вона зневажливо поставилася до закону. З чоловічими документами вона вирішила виїхати за кордон. За законом це неможливо. Треба було звернутися до військкомату, пройти комісію, знятися з обліку і все,

– дорікнула Монро.

Сама ж вона з процедурою виїзду під час воєнного стану ознайомилася, але тікати не хоче. Травесті-діва мріє переїхати в Португалію добровільно, а не тому, що її женуть з України російські окупанти.

"Я не планувала виїжджати за кордон і не планую. Я мріяла жити на океані в Португалії. Я планувала десь через 3-5 років туди приїхати, зробити це свідомо, підготуватися. Я почуваюся в Україні більш-менш безпечно. Я не хочу жити з усвідомленням того, що російська армія змусила мене покинути дім", – заявила Монро.