Цього року на Євробаченні-2022 представниця Литви – Моніка Любінайте – виконуватиме пісню рідною литовською мовою. Зазвичай учасники конкурсу співають англійською, щоб слова пісні були усім зрозумілими.

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Литовська мова на Євробаченні-2022

Моніка Лю зізналась, що на використання литовської мови найперше її надихнули учасники Євробачення-2021.

Це мій аргумент для людей, особливо для литовців, які кажуть: "Ой, ніхто не зрозуміє, про що ти співаєш". Дотепер, скільки б я не подорожувала по світу, люди навколо думали, що ми у Литві розмовляємо російською мовою. Але це не так! У нас своя мова, свій алфавіт. Мене дуже дратувало, коли люди так вважали,

– поділилась співачка.

Нагадаємо, минулого року на Євробаченні перемогли Måneskin, які співали італійською мовою. 2-ге і 3-тє місця посіли Франція та Швейцарія, які підкоряли сцену конкурсу французькою, а 5 місце посів гурт Go_A з піснею SHUM, що звучала українською. Моніка Лю додала, що чомусь багато людей вважає, що литовці розмовляють російською. Тоді як їхня литовська мова є одною з найстаріших європейських мов.

"Ще десь 10 років тому, коли я була в США, всі думали, що ми розмовляємо російською мовою, на що ми, литовці, казали, що ні, бо ми розмовляємо литовською мовою, яка є однією з найстаріших мов Європи", – зізналась вона.

І справді, наша мова давня. Але інколи й самі литовці соромляться, тому і кажуть, що "ніхто не зрозуміє, про що я співаю". Однак музика – перша мова, потім вже ідуть слова. Я завжди пояснюю, про що я співаю,

– зауважила Моніка.

Читайте повне інтерв'ю з Монікою Любінайте за посиланням у межах проєкту "Інтерв'ю 24".

Моніка Любінайте переконана, що на тлі війни в Україні їй вдасться повернути литовській мові популярність: "Моя місія цього року – фактично повернути литовську мову, тому що вона звучить круто, і люди повинні знати, що ця мова є, особливо в контексті війни, яка триває в Україні".

Моніка Лю – Sentimentai: дивіться відео