Дякую, – представниця Литви зворушливо звернулася до українців після виступу на Євробаченні-2023

Співачка Моніка Лінкіте, яка представляє Литву на Євробаченні-2023, зворушливо звернулася до українців. Під час пресконференції після другого півфіналу вона подякувала кожному українцеві, який бореться за свободу.

Зазначимо, що Моніка Лінкіте пройшла до фіналу, тож вона знову боротиметься за перемогу на Євробаченні-2023 13 травня, передає 24 Канал. Які ще країни прорвалися до фіналу – читайте у статті.

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Моніка Лінкіте під час пресконференції після другого півфіналу Євробачення 2023 зазначила, що у цей жорстокий період Литва відчуває, що ми (литовці та українці – 24 Канал) наче брати і сестри.

Співачка заявила, що у неї є багато друзів в Україні, зокрема й тих, з якими вона познайомилася за сумних обставин.

Я хочу подякувати кожному українцю, який бореться за свободу всіх, оскільки це не тільки ваша свобода, а й свобода всієї Європи. Дякую вам за кожного. Слава Україні,

– наголосила представниця Литви.

Дивіться коментар Моніки Лінкіте про Україну: відео

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Моніка Лінкіте наголошувала, що зараз Європа трохи сліпа і недостатньо підтримує Україну.

"І так, якщо я буду єдиною, хто говоритиме про війну на Євробаченні, то я повністю з цим згідна. Євробачення – це не політичний конкурс, але ми повинні казати, що Україна має бути вільною!", – казала вона.

Артистка наголошувала, що пишається українцями. "Я щодня думаю про те, якими сильними та згуртованими можуть бути люди. І це дає надію. Ви доводите, що можете постояти за себе…. Ця війна стосується усієї Європи. І ви захищаєте нас!", – додала вона.

Зазначимо, що на Євробаченні-2023 Моніка заспівала пісню Stay. Її виступ буде дуже енергійним та запальним.

Євробачення-2023 другий півфінал – Литва – Monika Linkyte – Stay: дивіться відео онлайн